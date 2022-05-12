Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama´ suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Akın Yüksel Köksal (30), yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesinde 2021 yılında `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama´ suçuna karışan Akın Yüksel Köksal hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından teslim olmayan Köksal hakkında arama kararı çıkarıldı. Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Köksal'ın Maltepe Mahallesi´nde saklandığı bilgisi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Köksal´ın araçla bölgeden kaçmaya çalıştığını öğrenen ekipler harekete geçti. Otomobili Setboyu mevkiinde durduran ekipler Köksal´ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın Yüksek Köksal, tutuklanarak Bandırma´daki cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2022-05-12 14:56:39



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