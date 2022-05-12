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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de liseli atletler ödüllendirildi

İHA

Burhaniye’de liseli atletler ödüllendirildi

Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde liseler arasında düzenlenen Gençlik Koşuyor Kros Yarışmasında büyük heyecan yaşanırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi. AkçayÖren yolunda düzenlenen yarışmaya 38 kız ve 53 erkek öğrenci katıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan’ın gözetiminde düzenlenen yarışmada büyük heyecan yaşandı. Denetko Tatil Sitesi önünden başlayan yarışma Ören Ayaklı kavşağında sona ererken, büyük çekişme yaşandı. Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin de görev aldığı yarışmaya kızlarda 38, erkeklerde ise 53 öğrenci katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alsan Alpaslan, ”Bura da çok güzel bir yarışma yaptık. Hepiniz bizler için özelsiniz. Bundan sonraki yarışmalara da hepinizi bekliyoruz. Sizlere ve beden eğitimi öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Burada bize yardımcı olan komiser Hakan Dereli ve polis arkadaşlara da teşekkür ediyorum” dedi.
Dereceye giren sporcuların madalya ve kupaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan, Emniyet Komiseri Hakan Dereli ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Yarışma da, kızlarda Hasan Akın Anadolu Lisesinden Ayyüce Güven birinci, Kemer Anadolu Lisesinden Gizem Nur Yetiş ikinci ve Ayşe Akpınar Anadolu Lisesinden Serap Karadağ ise üçüncü oldu. Erkelerde ise, Hasan Akın Anadolu Lisesinden İsmail Çalbay birinci, Kemer Anadolu Lisesinden Ahmet Ege Tursun ikinci ve Kemer Anadolu Lisesinden Abdullah Kızılçınar da üçüncü oldu. Takımlarda da, kızlarda Hasan Akın Anadolu Lisesi birinci, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu. Erkeklerde ise, Hasan Akın Anadolu Lisesi birinci, Kemer Anadolu Lisesi ikinci ve Celal Toraman Anadolu Lisesi de üçüncü oldu. Yarışmaya katılan ekipler, idareci ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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