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Ayvalık'ta 11. Uluslararası Tiyatro Festivali coşkusu

İHA

Ayvalık'ta 11. Uluslararası Tiyatro Festivali coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, iki yıllık pandemi yasaklarının ardından yeniden perdelerini açtı.
Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerde, tiyatro grupları sanatseverlere adeta görsel bir şölen sundu. Yunan sirtakisinden, Türk halk oyunlarına kadar çeşitli dans gösterileri ilgiyle izlendi. Sokak Sanatları Atölyesi’nin performansları, dans gösterileri ve Ayşecik Çocuk Tiyatrosu’nun oyunları sergilendi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açılış konuşmasında turizmin yanında Ayvalık’ın kültür sanat kenti olduğunu vurguladı. Birlikte daha nice etkinliklerle Ayvalıklı sanatseverleri buluşturmak dileğinde bulunan Başkan Ergin, Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festivalin, yeniden sanatseverleri bir araya getirdiğini söyledi.
“Ayvalık, kültür ve sanat kentidir”
Öncelikle etkinliklere engel koyan, yaşamı durduran, hayatının genel akışını bozan mağduriyetler, hastalıklar ve benzeri durumlarla bir daha toplumların karşılaşmamasını gönülden dilediğini hatırlatan Başkan Ergin, “Daha önce Küçükköy Belediye Başkanlığı dönemimde de takip ettiğim ve elimizden geldiğince destek olduğumuz Ayvalık Tiyatro Festivalini 11’inci kez yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bilindiği gibi; festival ve etkinliklerin en önemli özelliği uzun soluklu olmasıdır. Etkinlikler devam ettiği sürece o kentle o festival kaynaşır ve bağdaşır. Elbette ki Ege Denizi’nin karşısında binlerce yıl önce antik Yunan Tiyatrosu başladıysa, iki yaka bu kadar çok mübadele yaşadıysa, sırf bu nedenle bile tiyatro en çok, kentimize Ayvalık’ımıza yakışıyor. Hatta sadece tiyatro değil, tüm sanat disiplinleri için vazgeçilmez bir kenttir Ayvalık, turizmin yanında kültür ve sanat kentidir Ayvalık” diye konuştu.
“Festival yüz akımız olmaya devam ediyor”
Ayvalık Tiyatro Festivali’nin yanı sıra Dünya’da ilk kez başlatılan ve geçtiğimiz aylarda ikincisi gerçekleştirilen Kadın Oyunları Festivali’ne ve bu yaz itibariyle de Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali’ni eklediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle devam etti: “Tiyatro yaşasın büyüsün diye 99 yıllık belediyemizde bir de Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdik. Ne kadar çok izlersek, izlettirirsek, sıkıştığımız dijital çağdan gerçek sanatlara yönelirsek o kadar kaliteli bir yaşam ve düşünce biçimine ulaşacağımız kesindir. Ayrıca coğrafyanın yaşam sebebi olan Zeytin Hasat Festivali dışında bu yıl 11’inci kez perde diyecek olan bu festival yüz akımız olmaya devam ediyor. Bizim belediye olarak destek olmamızın yanında esas olan tüm Ayvalık halkının bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmasıdır. Festivali 2010 yılında başlatan ve bugünlere kadar gelmesinde emek veren, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde hayat damarlarımızdan biri ve en önemlisi olan sanatla bağımızı koparmamak için sıkı sıkıya direnen” tüm Tiyatro Festivali emekçilerine teşekkür ediyor, iyi bir festival geçirmenizi diliyorum.”
Canbay, “Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır”
Festival eş koordinatörü Dilek Canbay da yaptığı konuşmada, “Sanat, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, ön yargının, eşitsizliğin, sömürüve istismarın yok edileceğine dair insan iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek olan umudun adıdır. Sanatla yeni bir dünya kurmak mümkündür. Festivaller bu şiarın paylaşıldığı kolektif sanat alanlarıdır. Yurtiçinden birçok tiyatro ekibinin yanı sıra yurt dışından da katılımcıların ve sanat etkinliklerinin festivalimizde olması için çabaladık. Farklı etkinlikler ve oyun türleri, çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşi ve deneysel çalışmalar ile festival bir paylaşım ve üretim alanına dönüşecek, Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır” dedi.
Cılak, “Pandemiden sonra ne mutlu ki yeniden bir aradayız”
Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak ise, tiyatro için Ayvalık’ın tarihi boyutunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Cılak, “19281940 yılları arasında o zamanki Türk Ocakları, İdman Yurdu Temsil Kolu ve ardından Halkevleri sayesinde Ayvalık’ta 34 oyun, 400’ün üzerinde sergilenmiş. Savaştan yeni çıkmış, nüfusu belli bu kentin sayısı, o dönem İstanbul Darulbedayı ile yarışmış, örneği başka bir kentte yoktur. Suskun bir dönemin ardından, 2000’li yıllardan sonra dernekler, özel girişimler ile son on yılda tiyatro hareketlenmiş durumda. Bu sene de Belediye Tiyatrosu kurularak kurumsal biri girişim yapıldı. Nice 11, 21 ve 51 yılların olması dileğiyle” diye konuştu.
Tiyatro severler soluksuz izledi
11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, “Profesyonel” oyunuyla perdelerini açtı. Bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin heyecan dolu hikayesini anlatan "Profesyonel" tiyatro oyunu Ayvalık Sanat Fabrikası’nda tiyatro severlerle buluştu. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları büyük bir keyifle izlendi. Tiyatro ve sinemanın usta sanatçıları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in oynadıkları "Profesyonel" adlı oyun tiyatro severler tarafından iki saat boyunca soluksuz izlendi ve ayakta dakikalarca alkışlandı.

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