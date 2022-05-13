Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALYA (Balıkesir), (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü tarafından Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) acı haberi, Balıkesir´in Balya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Gaziantep´in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na, Suriye'nin AynEl Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın acı haberi, Balıkesir´in Balya ilçesine bağlı kırsal Çamavşar Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar´a (40) ulaştı.
Askeri yetkililerden acı haberi alan ve fenalaşan Mehmet Salar´a, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Türk bayrağı asılan eve taziye için ailenin yakınları ve komşuları geldi.
Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın evin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi. Şehit Piyade Er Osman Salar, yarın memleketi Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Balya Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-05-13 02:22:16
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