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Balıkesir'e şehit ateşi düştü

DHA

Balıkesir'e şehit ateşi düştü


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALYA (Balıkesir), (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü tarafından Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) acı haberi, Balıkesir´in Balya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Gaziantep´in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na, Suriye'nin AynEl Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın acı haberi, Balıkesir´in Balya ilçesine bağlı kırsal Çamavşar Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar´a (40) ulaştı.
Askeri yetkililerden acı haberi alan ve fenalaşan Mehmet Salar´a, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Türk bayrağı asılan eve taziye için ailenin yakınları ve komşuları geldi. 
Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın evin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi. Şehit Piyade Er Osman Salar, yarın memleketi Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Balya Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-05-13 02:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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