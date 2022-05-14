Zeytinliada ören yeri oldu

Tarihi Zeytinliada’yı Erdek Belediyesi ören yeri olarak işletecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zeytinliada’nın ören yeri olarak işletilmesi için Erdek Belediyesi’ne onay verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, şunları söyledi: “İlgili Bakanlıktan gerekli izni aldık. Şimdi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, mülkiyeti belediyemize ait bulunan Zeytinliada için tadilat projesi hazırlayacak. Projemiz, ilgili Bakanlığa göndererek onayını aldıktan sonra Zeytinliada’yı önümüzdeki 2023 yılında ören yeri olarak işletmeye alacağımızı umuyorum. Zeytinliada, ören yeri olarak açıldığında yerliyabancı turistlerin ilgi odağı olacaktır" dedi.

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