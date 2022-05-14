Minik kramponlarda şampiyon Burhan Erdayı

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası’nda şampiyon Burhan Erdayı İlkokulu oldu.

Gençlik Haftası etkinleri nedeniyle 913 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Turnuvası ile gençleri bir araya getiren Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gençlerin spora teşvik edilmesi ve sosyalleşmesi adına anlamlı organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki spor tesisi ihtiyacını görerek gençlere yatırım yapan Altıeylül Belediyesi, başta gençler ve çocuklar olmak üzere Altıeylül sakinleri tarafından takdir topluyor. Geleceğe yatırım olarak görülen projelerin ve faaliyetlerin kaynağı olan Altıeylül Belediyesi’nin son olarak düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası’nda ise mücadeleci ruhu ile kupayı kaldıran Burhan Erdayı İlkokulu oldu.

Şampiyonluk için ter döktüler

Burhan Erdayı İlkokulu ve Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu Arasında Geçen İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası final maçında 41'lik sonuç ile şampiyon Burhan Erdayı İlkokulu olurken Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu 2’nci, Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 3’üncü ve Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü oldu. Toplamda 11 takımın mücadele ettiği turnuvada müsabakaların ardından en mücadeleci takım Plevne İlkokulu, en istikrarlı takım Fevzi Çakmak İlkokulu, en eğlenceli takım Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, en azimli takım Gaziosmanpaşa İlkokulu, en saygılı takım Namık Kemal İlkokulu, en centilmen takım Hasan Basri Çantay İlkokulu ve en uyumlu takım da Edip Gürcün İlkokulu seçildi.

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