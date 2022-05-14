Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde mart ayında yanan tarihi bina tehlike saçıyor.

Bandırmada 31 Mart gecesi yanan tarihi bina tehlike saçıyor. Yangında küle dönen metruk tarihi bina, yanında bulunan merdivenin üzerine çöktü. Binanın bulunduğu sokağın yaya ve trafiğe açık olması sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri mağdur oluyor. Mahalle sakinleri ve araç sürücüleri burada gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor.

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