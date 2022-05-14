Dereye giren Hasan, boğuldu

Muzaffer KARAKOYUN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Kepsut ilçesinde, Kille deresine giren Hasan Orkide (12), boğuldu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kepsut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Kille deresine girdi. Hasan Orkide´nin sudan çıkmaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Beldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankurtaran ve Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile AFAD görevlileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Orkide´nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkide´nin cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Muzaffer KARAKOYUN
2022-05-14 22:06:01
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