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Dereye giren Hasan, boğuldu

DHA

Dereye giren Hasan, boğuldu


Muzaffer KARAKOYUN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Kepsut ilçesinde, Kille deresine giren Hasan Orkide (12), boğuldu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kepsut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Kille deresine girdi. Hasan Orkide´nin sudan çıkmaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Beldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankurtaran ve Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile AFAD görevlileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Orkide´nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkide´nin cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Muzaffer KARAKOYUN
2022-05-14 22:06:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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