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Burhaniye’de ' Down Eliyle yeşillensin Dünya' projesi hayata geçirildi

İHA

Burhaniye’de ' Down Eliyle yeşillensin Dünya' projesi hayata geçirildi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen “Down Eliyle Yeşillensin Dünya” projesi ile fidanlar toprakla buluştu. Etkinliğin BİGEP projesi dahilinde düzenlendiğini anlatan okul müdürü Sait Yılmaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’ndaki projeyi gerçekleştiren Çevre ve Trafik Kulübü öğretmeni Ayşe Ertan ve Fen Teknoloji Kulübü öğretmeni Münevver Zorlu takdir topladı. Projede temel amacın, Down sendromlu bireylere bir hatıra ormanı bırakmak olduğunu anlatan Müdür Sait Yılmaz,” Ayrıca Down sendromlu bireylerin toplumda farkındalık oluşturmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle hazırlanan “Down Eliyle yeşillensin Dünya” projesini hayatı geçirdik. Projemize, Burhaniye Ali Çetinkaya Caddesi esnafları, Burhaniye Eczacılar odası, Burhaniye Winsa Emir firması maddi destek verdi” dedi. Projeye öncülük yapan Öğretmen Ayşe Ertan da, “ Türkiye çapında bir proje oldu. Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesine Toplamda 220 ağaç Down sendromlu çocukların ismi verilerek dikildi. Hem Dünyamızın yeşillenmesine katkı sağlamak hem de Down sendromlu bireylere verilen değeri tüm Dünyaya göstermek istedik. Down sendromlu çocuklarımızın ağaçlarını Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Talip Karpınar ve okul müdürümüz Sait Yılmazın da katıldığı etkinlikte okulumuz öğrencileri eliyle diktik. Projemizi sosyal medya aracılığı 20 bin kişiye duyurduk. 200 kişi bize dönüş yaptı. Diktiğimiz 220 fidana çocuklarıın isimlerini yazdık. Esnaflarımız da bize 5 bin lira destek verdi. Burhaniye de oturan Down sendromlular ve aileleri fidanları dikti. Projemize 100 kişi emek verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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