Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal, “Çiftçiler Gününü” unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık ve Gömeç’teki çiftçileri çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Baysal’ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ilçenin kırsal mahallelerindeki çiftçileri, tarla ve zeytinliklerinde ziyaret ederken; bayan çiftçilere birer karanfil ile eşarp, erkek çiftçilere ise şal armağan ettiği gözlendi.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve notlarını alan Başkan Baysal, gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerin ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde çiftçinin öneminin bir kez daha öne çıktığını hatırlattı.

Türkiye’deki milyonlarca çiftçi gibi, Ayvalık’taki çiftçilerin de alınteri dökerek; gece, gündüz, yağmur, çamur demeden, zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretmeye çalıştığını ifade eden Hasan Baysal, tüm bu zorluklara rağmen, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından vazgeçmeyen emektar çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

Tarım danışmanı personelleriyle birlikte çiftçilerin üretim sırasında salgın hastalıktan korunabilmeleri için alınacak önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunan Hasan Baysal, “Ekonomik olumsuzluklara rağmen milyonlarca çiftçi çoğu zaman emeğinin hakkını tam anlamıyla alamadığı halde sadece toprağa olan aşkları nedeniyle işlerinden vazgeçmemenin gayretiyle alın teri dökmeyi sürdürüyor. Çok şükür artık esaretinde kurtulduğumuz pandemi döneminde tüm ekonomik çarkların durma noktasındayken, toplumun gıda gereksinimi karşılayabilmek için insanüstü çabalar gösteren salgın hastalık nedeniyle yaşanan hayati tehlikeye rağmen bıkmadan usanmadan üretmeye devam eden çiftçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden vefakâr çiftçilerimizin her daim yanında olduğumuzu, Ayvalık Ziraat Odası yönetimi olarak, onlar için daha da çok çalışmayı ve onlara da daha da fazla hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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