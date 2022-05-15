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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çetin, 6. kez başkan seçildi

İHA

Çetin, 6. kez başkan seçildi

Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP)’un seçimli olağan genel kurulu hafta sonu Şoförler Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kongrede mevcut başkan Erol Çetin ile Servet Kurt’un listeleri yarıştı. Kongrede Erol Çetin 135 oy alarak altıncı kez başkanlığa seçildi.

Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi’nde yaşanan seçim heyecanını üst üste altıncı kez Erol Çetin kazandı. 2013 yılından bu yana kooperatifin başkanlığını yürüten Erol Çetin, yeni dönemde de taşıyıcı esnafının sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini bildirdi.
Divan Başkanlığına Nevzat Güneş’in getirildiği BAŞÖTKOP Genel Kurulu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongrede daha sonra faaliyet ve gelir gider raporlarının okunarak raporlar oy birliği ile ibra edildi. Divan Kurulu’na Erol Çetin ile Servet Kurt’un listelerinin teslim edilmesinin ardından başkan adayları kooperatif üyelerine yapacaklarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Erol Çetin konuşmasında 2013 yılından bu yana yaptıkları hizmetleri anlatırken, Servet Kurt ise başkan olduğu takdirde yapacaklarını anlattı.

“Mazotu üyelerimize uygun vereceğiz"
Kongrede konuşan Erol Çetin, BAŞÖTKOP’u çok iyi yerlere getirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Ben buraya 2013 yılında aday oldum, ilk seçildiğim yıl 2013 yılıdır. Tabii ki sizin oylarınız ile geldim bu zamana kadar. Burada çok badireler atlattık, ama biz yıkılmadık yeniden ayağa kalkıp hep beraber çalıştık bugün buralara kadar geldik. Benzinliğimizi biliyorsunuz, alanlardan her zaman diyorum Allah razı olsun. Onun yenilemesini yaptık süper bir benzinliğimiz var. Aynı şekilde on teker bir tankerimiz vardı bunu tır yaptık. Bütün borçları ödediğimizden dolayı şu anda 9 milyon 300 bin lira paramız var arkadaşlar. Bunu biz biriktirdik tabi kasamızdaki bu para bize yetmiyor bizim bu işleri döndürebilmemiz için biz tamamen 22 milyon ile döndürebiliyoruz biz. Bunun geri kalanını da bankalardan kullanıyoruz. Biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar var. Mazotun karları zaten düştü. Şu anda mazotun kârı bize yüzde 5 buçuk kazandırıyor. Tam işlerimizi düzeltirken böyle bir ekonomik kriz oldu dünyada bizim de şanssızlığımız bu olsun ne diyelim. Ben de istiyorum ki inşallah bizim de hedeflerimizde mazotu üyelerimize ucuz vermek var. Ama işte buna biraz daha zaman var hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Allah hepinizden razı olsun.”
Diğer aday Servet Kurt ise delegelere vaatlerini anlatarak oy istedi. Adayların yaptığı açıklamaların ardından seçimlere gidildi. Yapılan kongrede mevcut başkan Erol Çetin 135 oyla yeniden başkanlığa seçilirken rakibi Servet Kurt ise 62 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni yönetim
Erol Çetin başkanlığındaki yeni yönetim ve denetim kurulu ise şu şekilde: Erol Çetin, Harun Koç, Ali Girgin, Ferdi Yaşar, Cemal Ermemiş, Ahmet Kaptan, Doğan Dağlı, Fatih Yavaş, İbrahim Gündoğan, Ali Daloğlu.

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