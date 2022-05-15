Kurdukları stand'la sokak hayvanlarını sahiplendirdiler

Balıkesir üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bir alışveriş merkezinde kurdukları standla sokak hayvanlarını sahiplendirdi.

Kepsut Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen sokak hayvanlarını sevme ve sahiplendirme projesi bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy barınağı ve Balıkesir Üniversitesi desteğiyle gerçekleşen projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 hayvanın sahiplendirildiği projede, hayvanları sahiplenen ailelere mama ve karneleri verildi.

Veteriner öğrenciler amaçlarının barınaklarda sahiplenmeyi bekleyen bir çok canlının yuva bulabilmesi ve barınak hayvanlarını sahiplenmeye karşı olan ön yargıyı ortadan kaldırmak olduklarını söylediler. Barınakların ve barınaktaki hayvanların da da temiz olduğunu dikkat çeken öğrenciler, hayvanların bakımı hakkında doğru bilinen yanlışları da vatandaşlara anlatarak bilinçlendirdi.

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