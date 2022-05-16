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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Briç Takımları Türkiye Şampiyonası için yarıştı

İHA

Balıkesir’de Briç Takımları Türkiye Şampiyonası için yarıştı

Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Güney Marmara Bölgesi eleme maçları Burhaniye’de gerçekleştirildi. Dereceye girenlere kupalarını Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler verdi.
Burhaniye Briç Spor Kulübünde 3 gün devam eden elemelere Bursa, Balıkesir, Yalova, Sakarya ve Kocaeli’den 13 takım katıldı. Briç Federasyonu Güney Marmara Bölge sorumlusu Ahmet Taşdelen öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvalara 50 sporcu katıldı. 3 gün süren turnuvalarda 3 takım kupa almaya hak kazandı. Burhaniye Briç Spor Kulübünde düzenlenen törende dereceye girenlere kupalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Güney Marmara Bölge sorumlusu Ahmet Taşdelen ve Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal verdi. Başkan Deveciler kupa töreninde tüm sporculara başarılar dileyerek, önümüzdeki yıl Türkiye kupasının Burhaniye’de yapılması için gereken özveriyi göstereceklerini dile getirdi. Turnuvada Birinciliği Balıkesir Briç İhtisas Kulübü kazanırken, ikinciliği Tofaş Briç Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Orhangazi Belediye Gençlik ve Spor Kulübü kazandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve katılımcılara teşekkür eden Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Taşdelen, “Türkiye Briç Federasyonu 2022 Kulüpler Şampiyonasının Güney Marmara Bölgesi elemelerini yaptık. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılan elemelere, bölgemizdeki 7 ilden 13 takım katıldı. Bu gün sonuçlanan turnuva sonucunda, Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü de birinci olurken, Tofaş Briç Kulübü ikinci, Orhangazi Belediyesi Briç Kulübü de üçüncü oldu. Bu turnuvanın yapılmasında Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’in çok büyük katkıları oldu. Daha önce de zaten Burhaniye Briç Kulübüne desteklerini biliyoruz Başkanın kendisine teşekkür ediyoruz. Hem Burhaniye briçine, hem de Türkiye briçine bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini umuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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