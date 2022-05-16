Paşalimanı'nda bahar şenliği

Erdek’e bağlı Paşalimanı Adası’ndaki bahar şenliği coşkulu geçti.

Paşalimanı Adası’ndaki bahar şenliğini Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şenliği ortaklaşa düzenleyen Paşalimanı Mahallesi Muhtarı Deniz Kıran, Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, Tuzla Mahallesi Muhtarı Ramazan Serin, Balıklı Mahallesi Muhtarı Nihat Karışık ve Poyrazlı Mahallesi Muhtarı Kamil Örnekli’ye birer teşekkür hediyesi verdikten sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “İki yıl süren pandemi nedeniyle uzun süre dışarı çıkamamıştık. Sonra yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladık ama böylesine toplumsal etkinlikleri şimdi yeniden yapmaya başladık. Bugün bu etkinlikte bulunmamızın önemi birlik ve beraberlik, huzur içinde bir arada olmaktır. Bu etkinliklerin devamı için sizlere desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi.

Paşalimanı Adası’ndaki şenliğe katılanlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Bu arada küçük bir çocuğun oynadığı zeybek de büyük alkış aldı.

Kaymakam Atasoy ve heyet ada da bulunan Kıbrıs gazilerini de unutmayıp ziyaret etti. Aziz Ablak ve Hamdi Övsene isimli gazileri evlerinde ziyaret eden Atasoy, karşılık gerçekleşen sıcak ve samimi sohbet sonrasında birer hediye takdim etti.

Adadaki Harmanlı Mahallesi’nin “İncirvoli” bölgesinde gerçekleşen şenliğe Kaymakam Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık, İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Bekir Can Kalyoncu, İyi Parti İlçe Başkanı Arif Demir, AK Parti İlçe Başkanı Musa Alioğlu, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, muhtarlar, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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