Bandırma Belediyesi haşereler için teyakkuzda

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaz ayında sivrisinek ve diğer haşerelere karşı teyakkuza geçti.

Bandırmalıların sinek ve haşereden uzak, rahat ve keyifli bir yaz geçirmesi için Bandırma Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Sinek ve haşereyle mücadele yaz mevsiminde değil doğru ve yeterli şekilde olmak şartıyla kış mevsiminde başlar ve erken bahar dönemiyle sürer. Böylece yaz mevsiminde sinek ve haşere üremesinin de önüne geçilmiş olur. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, 10 Aralık 2021 tarihi itibariyle, larva ve yumurtlama alanlarında titiz bir kışlak ilaçlama çalışması yaptı. İçinde bulunduğumuz dönemde de sisleme ve larvasit çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hava şartları uygun olduğu takdirde de hemen uçkunla mücadele çalışmalarımız başlayacak. Sevgili hemşerilerimin yaz mevsimini keyifle ve gönüllerince yaşamaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.

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