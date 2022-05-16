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Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi

DHA

Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi


BALIKESİR; (DHA)BALIKESİR´de vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerde bulundu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ruhsatına tabi olan, okul ve personel servis taşımacılığı yapan, aynı zamanda ticari taksi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan minibüs, otobüs, ticari taksi ile faaliyet gösteren araçlar, ekipler tarafından denetlendi. Büyükşehir Belediyesi´nden alınması zorunlu olan ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri kontrol edildi. Ayrıca araçlarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından konan kurallara riayet edip etmediğine yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların, toplu taşıma hizmetlerinden seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmaları ve toplu taşıma hizmetlerinin sunumu noktasında oluşabilecek olumsuzlukların minimize edilmesine yönelik çalışmalar periyodik olarak devam edeceği bildirildi.TAKSİLER DE DENETLENDİTicari taksi kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk etmesi aynı zamanda korsan taşımacılığın önüne geçilmesine yönelik uygulamalarını da rutin olarak gerçekleştiren ekipler, il genelinde ticari taksi işletmeciliği faaliyetini yürüten araçlara da denetim uyguladı. Taksilerin ön kapılarına durak isimleri ile plakalarını, tavanlarına da araç plakalarının yazılı olması konusunda gerekli uyarılarda bulundular. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2022-05-16 17:12:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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