Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, polisin adreslerinde uyuşturucu ele geçirdiği H.D. (46), F.D. (43) ve M.İ.´nin (31) tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda H.D., F.D. ve M.İ.'nin hareketleri dikkat çekti. Durumdan şüphelenen polis, şüphelilerin kaldıkları otel odası, ikamet ve üst aramalarında 4 parça halinde toplam 20,69 gram metamfetamin maddesi, 2,36 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 270 TL ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., F.D. ve M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-05-16 17:56:40
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