Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde ayrı ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlediler. Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 164 şahsı gözaltına alırken, Narkotik polisleri de 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen toplam 62 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 164 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 59 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 19 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 200 adet kartuş, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 14 adet kartuş, 9 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 59 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak il genelinde 61 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Bigadiç, Erdek ve Susurluk ilçelerinde 86 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 81 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 459 adet sentetik ecza hap, 153 gram esrar maddesi, 126 gram metamfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 16 adet extacy hap, 7 gram bonzai maddesi, 3 gram kokain maddesi, 7 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 465 TL ele geçirildi.

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