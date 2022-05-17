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Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı

DHA

Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı


BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR´de ilk kez düzenlenecek olan Balıkesir Tiyatro Festivali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin katkıları ile 18-26 Haziran tarihleri arasında Balıkesirli tiyatro severler ile buluşacak. Balıkesir Tiyatro Festivali Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimleri tiyatro severler ile buluşturacak. `Her Aşk Biraz Komiktir! Suit, Hangisi Karısı ve Fanatik ile sezonun en sevilen tiyatro oyunları Balıkesir, Avlu Kültür ve Sanat Merkezi´nde sahnelenecek.Burcu Kıratlı, Gürkan Tavukçuoğlu, Murat Ergür, Tuğçe Koçak Fırat ve Hakan Altıner´in yer aldığı `Her Aşk Biraz Komiktir´ adlı oyunda, insanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı anlatılıyor. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Burcu ve Gürkan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bu oyun festival kapsamında Balıkesir´de sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Sarp Bozkurt, Melis İşiten ve Şeyda Terzioğlu´nun sahneye çıkacağı `Suit´ adlı oyunda evlenmek için seçtiğiniz kişi `doğru insan´ değilse ne olur? konusu işlenecek.SEZONUN EN SEVİLEN OYUNLARI SAHNELENECEKZeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk´ün yer aldığı `Hangisi Karısı´ adlı oyunda birbirinden farklı iki hayatı ve iki eşi olan bir taksi şöförünün bir gün gözünü hastanede açması ile olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen´in oyunculuğuyla sahnelenen `Fanatik´ adlı komedi oyununda da `Koyu Fenerbahçe taraftarı bir baba oğluna çok acı bir haberi izah etmeye çalışırken çok daha acı bir haberle karşı karşıya kalıp oğlunun Galatasaraylı olduğunu örenirse nasıl komik olaylar yaşanır?´ bunu göreceğiz. Bu aile komedisi de Balıkesir´de sanatseverleri kahkahaya boğacak.BALIKESİR´DE BAŞLAYIP AYVALIK´TA DEVAM EDECEK18-22 Haziran tarihleri arasında Balıkesir´in merkez ilçesinde gerçekleştirilecek festivalin son dört günü 23-24-25-26 Haziran tarihlerinde Ayvalık´ta `Deniz Seviyesinde Tiyatro´ seçkisi ile gerçekleşecek.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin katkıları ile Balıkesir Tiyatro Festivali kapsamında Balıkesir´li tiyatrosever lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları da festival kapsamında sanatseverlerle olacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir
2022-05-17 12:11:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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