Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen, aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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