Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Balıkesir Tiyatro Festivali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile 1826 Haziran tarihleri arasında Balıkesirli tiyatro severler ile buluşacak. Balıkesir Tiyatro Festivali Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimleri tiyatro severler ile buluşturacak.

Her Aşk Biraz Komiktir! Suit, Hangisi Karısı ve Fanatik ile sezonun en sevilen tiyatro oyunları Balıkesir, Avlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.



Aşk ve hayatlara ayna tutacak

Burcu Kıratlı, Gürkan Tavukçuoğlu, Murat Ergür, Tuğçe Koçak Fırat ve Hakan Altıner’in yer aldığı ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ adlı oyunda, insanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadınerkek savaşı anlatılıyor. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Burcu ve Gürkan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bu oyun festival çerçevesinde Balıkesir’de sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Sarp Bozkurt, Melis İşiten ve Şeyda Terzioğlu’nun sahneye çıkacağı ‘Suit’ adlı oyunda evlenmek için seçtiğiniz kişi “doğru insan” değilse ne olur konusu işlenecek.



Sezonun en sevilen oyunları sahnelenecek

Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk’ün yer aldığı ‘Hangisi Karısı’ adlı oyunda birbirinden farklı iki hayatı ve iki eşi olan bir taksi şoförünün bir gün gözünü hastanede açması ile olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in oyunculuğuyla sahnelenen ‘Fanatik’ adlı komedi oyununda da 'Koyu Fenerbahçe taraftarı bir baba oğluna çok acı bir haberi izah etmeye çalışırken çok daha acı bir haberle karşı karşıya kalıp oğlunun Galatasaraylı olduğunu örenirse nasıl komik olaylar yaşanır' bu gösterilecek. Bu aile komedisi de Balıkesir’de sanatseverleri kahkahaya boğacak.



Balıkesir’de başlayıp Ayvalık’ta devam edecek

1822 Haziran tarihleri arasında Balıkesir’in merkez ilçesinde gerçekleştirilecek festivalin son dört günü 23242526 Haziran tarihlerinde Ayvalık’ta ‘Deniz Seviyesinde Tiyatro’ seçkisi ile gerçekleşecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Balıkesir Tiyatro Festivali çerçevesinde Balıkesirli tiyatro sever lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları da festival dahilinde sanatseverlerle olacak.

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