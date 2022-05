Balıkesirli gurbetçi 1300 yıllık zeytin ağacı ile dertleşiyor

Burhaniye ilçesinde, 50 yıl Almanya’da kaldıktan sonra dönüş yapan Hasan Ustabaşı, bahçesindeki bin 300 yıllık zeytin ağacı ile adeta sohbet ediyor. Zeytin ağaçlarını çok sevdiğini anlatan 80 yaşındaki Ustabaşı, yaşlı ağacının her yıl ürün verdiğini söyledi.

Aslen Trabzonlu olan 4 çocuk ve 9 torun sahibi Hasan Ustabaşı, Burhaniye’de 16 yıl önce satın aldığı zeytinliğe çok iyi bakarken, içinde bulunan bin 300 yıllık zeytin ağacı ile adeta sohbet etmeye başladı. Fırsat buldukça 13 asırlık zeytin ağacının yanına giden Ustabaşı onunla dertleşiyor. Yaşlı ağacını çok sevdiğini anlatan Hasan Ustabaşı, “Şu anda bin 300 yaşındaki zeytinimin yanında bulunuyorum. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Biz birbirimizi çok sevdik zaten. Çünkü, bin 300 seneden beri insanlığa hizmet yapıp her sene nankörlük yapmadan meyvesini sunuyor. Bu ağaçla ben çok sohbet ettim. Çok insanların yaralarını sardı. Rızık olarak zeytinyağı ile besledi. En güzel yağı bize sundu. Hiç nankörlük yapmadı ve hatta şimdi şu anda üzerinde bakıyorum çiçekler var. Allah’a şükür bu sene gene çok meyve var. Bize sunacak. Böyle güzel bir ağacım var. Bin 300 yaşında. Bununla gurur duyuyorum. Belki Körfezde başka ağaçlar da vardır ama ben böyle büyük bir ağacı, eski bir ağacı bir yerlerde var olduğunu duymadım. Bunun, Balıkesir’den gelen bir heyetin ölçümü ile beraber bin 300 yaşında olduğunu anladık” dedi.

Eşi Resmiye Ustabaşı da, “Eşimin söylediklerine katılıyorum. Bizim dert ortağımız her şeyimiz. Zeytinler anlıyor ama kendi insanlarımız bizi anlamıyorlar. Neden değer vermiyorlar bu cennet meyvesine onu bilmiyorum” diye konuştu.

