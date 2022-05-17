Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarında aktif görevde olan 31 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan, aktif görevdeki 7'si öğretmen, 2'si doktor, 1'i astsubay, 2'si hemşire, 1'i mühendis olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da belirlenen 31 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-05-17 14:02:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.