Burhaniye İmam Hatip de Uygulama Mescidi hizmete girdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Burhaniye ilçesinde, Hacı Fevzi Köylü Anadolu İma Hatip Lisesinde Uygulama Mescidi hizmete girdi. Okulda 210 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara, 170 metre kare olan mescidin ihtiyacı karşıladığını anlattı.

Burhaniye’ de 2 yıl önce yeni binaya kavuşan , Hacı Fevzi Köylü Anadolu İma Hatip Lisesinde yeni düzenlenen Uygulama Mescidi hizmete girdi. Yeni mescitte Cuma namazlarının kılınmaya başlandığını anlatan Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara, “ Okulumuzda Ortaokul ile birlikte 210 öğrenci eğitim görmektedir. Mevcut mescidimiz yetersizdi. Boş bir sınıfı mescit haline getirdik. Öğrencilerimiz, 170 metre kare olan mescidimizde uygulama yapıyorlar. Şu anda Cuma namazlarını da burada kılıyoruz” dedi.

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