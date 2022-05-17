Burhaniye’ de koyunlarda gece güdümü başladı

Burhaniye ilçesinde, havaların ısınması ile birlikte koyunlarda gece güdümü başladı. Ören mahallesindeki boş alanlarda koyunlarını otlatan Zikir Muradi, iki haftadan beri gece otlatmaya başladığını söyledi.

Burhaniye yöresinde havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çobanları da gece güdümü telaşı sardı. Sıcaktan dolayı gündüzleri otlamayan koyunlar geceleri meraya çıkarılırken, çobanların hayatı da değişti. Burhaniye’de çobanlık yapan 19 yaşındaki Zikir Muradi de gece güdümüne başladı. Koyunların gündüz otlamadığını anlatan Muradi, “Burhaniye’ de havalar ısındı, koyunlar gündüz otlamaz oldu. Koyunları gece otlatıp gündüzleri ağıla kapatıyoruz. Gece güdümü Ekime kadar devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.