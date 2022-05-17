Gönen'in sorunları görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'in sorunları görüşüldü

İHA

Gönen'in sorunları görüşüldü

Gönen’in sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla Mutlular Gönen Yıldız Termal Otel’de toplantı düzenlendi.
Ali Gönen Gönenden’in moderatörlüğünde Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Hasip Osman, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İbrahim Palaz, belediye tarafından yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Palaz, güneş enerjisi projesi, merkez ve Sarıköy mahallesine gündüz bakımevi, tabakhaneler bölgesinde kentsel dönüşüm, denizkent bölgesinin canlandırılması için sosyal tesis ve havuz projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getirerek “büyükşehir belediyesi ile diyaloğumuz iyi, yeni garajın eski pancar kantarı bölgesine yapılması konusunu 1/5 binlik plana işlettik. 90 köy yolunun da yapılmasını büyükşehirden talep ettik. Gönen için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız. İnşallah fakülte inşaatı da el birliğiyle tamamlanır” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesinin ulaşamadığı yerlerde İçişleri Bakanlığı bünyesinde büyükşehir olan illerde Valiliklere bağlı olarak kurulmuş bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) vasıtasıyla gereken tüm hizmetler yapılmaktadır. Gönen için ne yapabiliriz? Şehrimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu amaçla elimizden geldiğince gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, gölet projeleri, yer altı ve yer üstü sularının korunması Gönen Çayı’nın ıslahı ve tabakhaneler bölgesi, turizm alanında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Fakülte inşaatı konusuna da değinen Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Bandırma’da fiziki olarak yer sorunu yaşadığını, üniversiteye bağlı yeni açılacak fakültelerin Gönen veya Susurluk ilçelerine kaydırılacağını, bu durumun Gönen için bir fırsat olarak görülmesini gerektiğinin altını çizerek inşaatın hızla bitirilmesi halinde ilçemizde iki fakülte kazandırılması ihtimalinin bile olduğunu ifade ederek tüm kesimlerin Gönen için elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, “bugün burada ilçemizin sorunları ve çözümlerine yönelik fikir alışverişinde bulunacağız. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha güzel olanlarını yaparız. Bu konuda benim telefonum herkese açıktır. Gerek telefon ile gerek sosyal medya aracılığıyla tüm vatandaşlarımızı bana ulaşabilir. Şu ana kadar bana bu yollarla sorunlarını ileten tüm vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine tarafımca cevap verilmiştir. Tüm fikirler değerlendirmeye alınacaktır. Bizler yönetici ve yönetilen şeklinde bir ayrım içerisinde değiliz. Görevimizi yaparken “yönetişim” anlayışını benimsiyoruz. Pandemi dönemi küresel anlamda bazı sorunları ortaya çıkardı. Tüm dünya bu sorunları geride bırakmaya çalışıyor. Gıda sorunu da bunlardan birisidir. İlçemiz bu sorunlardan verimli arazileri ve sanayisi nedeniyle daha az etkilenmiştir. İlçe ve ülkemiz ekonomisi adına pozitif anlamda katkı sağlayacak özel avantajlara sahiptir. İlçemizde 2 sanayi bölgesinde 73 fabrika 5000 kişiye istihdam sağlamakta olup, yürütülen çalışmalarla kısa sürede bu rakamlar iki katına çıkacaktır. Tarımda ürün çeşitliliğinin artırmamız, katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Eski hastane binasının kullanımı, Alacaoluk Kalesi, Güvercinlik Köprüsü, Hafızhüseyinbey de bulunan tarihi kilise, Gönen parkına açık hava müzesi ve Gaybular su değirmeninin turizme kazandırılması, artemea yürüyüş yolu, Gönen Çayı’nın ıslahı, Tahirova yolu çevre yolları, gençlik merkezi, Karşıyaka mahallesine stat yapımı, termal fizik tedavi merkezi, fen lisesi yapılması, devam eden okul inşaatları, hükümet konağı projesi gibi konularda yapılan çalışmalar ve alınan mesafelerle ilgili barkovizyon eşliğinde tek tek sunum yapan Kaymakam Yurt, “ fakülte konusu Gönen’in ve vatandaşlarımızın bir rüyasıdır. Bizim buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Devam eden fakülte binası inşaatı için az veya çok demeden herkesin, her kesimin taşın altına elini koyması lazım. Bu konuda da elimizi çabuk tutmamız, inşaatı bir an önce yaparak fakülteyi Gönen’e kazandırmamız gerekiyor. Her şey Gönen için” dedi.
Kaymakamdan sonra söz alan Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, “yarım kalan inşaatı bitirmemiz lazım. Biz 600 bin lira vermiştik. Ama herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz yine elimizden geleni yapacağız” diyerek fakülte inşaatına herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, son olarak toplantıya katılarak destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ...
Çorumlular Edremit’ teki piknikte hasret giderdi
YEREL HABERLER Çorumlular Edremit’ teki piknikte hasret giderdi
Burhaniye’ de koyunlarda gece güdümü başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’ de koyunlarda gece güdümü başladı
Burhaniye İmam Hatip de Uygulama Mescidi hizmete girdi
YEREL HABERLER Burhaniye İmam Hatip de Uygulama Mescidi hizmete ...
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 ...
Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini ...
Balıkesirli gurbetçi 1300 yıllık zeytin ağacı ile dertleşiyor
YEREL HABERLER Balıkesirli gurbetçi 1300 yıllık zeytin ağacı ile ...
Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak
Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı
YEREL HABERLER Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı
YEREL HABERLER Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli ...
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de nisan ayında 3 bin konut satıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de nisan ayında 3 bin konut satıldı
Engelli gençler çakı gibi asker oldu
YEREL HABERLER Engelli gençler çakı gibi asker oldu
Bandırma'ya yıldız yağacak
YEREL HABERLER Bandırma'ya yıldız yağacak
Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak
YEREL HABERLER Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile ...
Altıeylül’de sevgiye engel yok
YEREL HABERLER Altıeylül’de sevgiye engel yok
Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde
Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi
YEREL HABERLER Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler ...
Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı
YEREL HABERLER Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı
Burhaniyeli muhtar engellileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Burhaniyeli muhtar engellileri yalnız bırakmadı
Bandırma Belediyesi haşereler için teyakkuzda
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi haşereler için teyakkuzda
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.