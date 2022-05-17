BAÜN, Judo’da Türkiye şampiyonu oldu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Balıkesir Üniversitesi, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Üniversitelerarası Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Yaklaşık 30 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, ferdi müsabakalarda da başarılı sonuçlara imza atan Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, toplamda 14 madalya kazandı.

Bireysel Müsabaklarda 4 Altın, 2 Gümüş, 8 Bronz Madalya

Şampiyonada; Uğurcan Zehir 66 kg., Habibe Afyonlu 63 kg. Türkiye Şampiyonu olurken, Musa Şimşek 81 kg., Şeydanur Aydın 70 kg. müsabakalarında Türkiye İkincisi oldu. Hanife Özcan, 48 kg., Kader Divan 52 kg., Seçil Kümüş 57 kg., Sebile Akbulut +78 kg., Halil Çimen 73 kg., Fatih Enes Acet 100 kg., Ozan Erol da +100 kg.da Türkiye Üçüncülüğünü kazandı. Kata yarışmalarında ise Halil Çimen ve Cemil Yiğit Irmak’ın Türkiye Şampiyonluğunu kazandığı şampiyonada, Fatih Enes Acet açık sıklette Türkiye Üçüncüsü oldu.

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