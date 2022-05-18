Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

İHA

Sındırgı atlı okçuluk festivaline hazır

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2022 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akıncı Toyu atlı okçuluk yarışları öncesinde Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular çalışmalarına başladı.
Eşsiz bir doğa içerisinde Dünya’nın en iyileri arasında gösterilen Mihai Cozmie tarafından okçuluk eğitimleri veriliyor. Termal tesislerde konaklayan sporcular eşsiz bir doğa içerisinde okçuluk eğitimi alıyor, Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde piste alışıyor. Uluslararası Etnospor merkezi olmayı hedefleyen Sındırgı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapılan Geleneksel Türk Sporları merkezinde de çalışmalarda sona gelindi. 2022 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası müsabakalar öncesinde sporculara sahada eğitim veriliyor.
Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, “Bugün eğitimin ilk günü. 202122 mayısta yapacağımız dünyanın en büyük müsabakaları için hazırlanma antrenmanları gidiyor. Mihai Cozmie eşliğinde dünyanın 20 ülkesinden gelen yarışmacıları ve sporcuları burada Emendere Termal Otel’de ağırlıyoruz. Ve bu güzel doğa eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Atlı sporlarla ilgili başlangıcımız olacak. Yarış sahasında antrenmanlarımızı orada yapacağız. Bugün yaya okçuluk antrenmanları yapılıyor gördüğünüz gibi. Hızlı çalışma hızlı gezleme dediğimiz atlı okçuluk için elzem olan çabuk oku çekme çalışmaları yapılıyor. Yarın da atın üzerinde bunlar tekrarlanacak ve hedeflere atış yapılacak" dedi.

Cozmie: "Sporcuların bir arada tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyor"
Mihai Cozmie, “Yaklaşık 20 yıldır atlı okçulukla uğraşıyorum. Birden fazla derecelerim var bu konuda. Burada önümüzdeki günlerde uluslararası bir etkinlik düzenlenecek. Şu an hali hazırda 40’tan fazla katılımcımız var ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Farklı ülkelerden katılımcılarımız var. Dolayısıyla burada bir araya geldik. Bir yandan yolculuğun yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Bir araya geldik, yavaş yavaş bilgilerimizi, becerilerimizi ve tekniklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bir yandan da ortama, atmosfere Türkiye’nin güzel yemeklerine ve iklimine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte yaklaşık 8590 civarında dünyanın çok farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı uluslararası çok büyük çaplı bir etkinlik ve yarışma olacak. Bunun çok önemli bir anlamı var. Çünkü bu tür etkinlikler tecrübeli okçuların ve tecrübeli sporcuların bir araya geldiği etkinlikler insanların bilgilerini, tecrübelerini de paylaşmaları için çok önemli bir vesile ve bir fırsat oluyor“ ifadelerini kullandı.
Uluslararası müsabakalar ile birlikte 20 Mayıs 2022 Cuma günü Geleneksel Türk Sporları Merkezinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 175 şahsa 'Huzur' operasyonu
Organik köy, çok yakında Balıkesir'de
YEREL HABERLER Organik köy, çok yakında Balıkesir'de
Erdek'te "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi
YEREL HABERLER Erdek'te "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Kesin olarak müsilajla karşılaşacağız ama zamanını bilmiyoruz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mustafa Sarı: Kesin olarak müsilajla ...
İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor
Altıeylül’e üst düzey ziyaret
YEREL HABERLER Altıeylül’e üst düzey ziyaret
Özel bireyler 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Özel bireyler 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı
Şarkılarını “Kadına Şiddete hayır” sloganıyla söylediler
YEREL HABERLER Şarkılarını “Kadına Şiddete hayır” sloganıyla ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ...
Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi
YEREL HABERLER Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan ...
Milli sporcu Aleyna Karaca ilk 8’e girdi
YEREL HABERLER Milli sporcu Aleyna Karaca ilk 8’e girdi
BAÜN, Judo’da Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER BAÜN, Judo’da Türkiye şampiyonu oldu
Edincik'te makilik alan yandı
YEREL HABERLER Edincik'te makilik alan yandı
Gönen'in sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Gönen'in sorunları görüşüldü
Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ...
Çorumlular Edremit’ teki piknikte hasret giderdi
YEREL HABERLER Çorumlular Edremit’ teki piknikte hasret giderdi
Burhaniye’ de koyunlarda gece güdümü başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’ de koyunlarda gece güdümü başladı
Burhaniye İmam Hatip de Uygulama Mescidi hizmete girdi
YEREL HABERLER Burhaniye İmam Hatip de Uygulama Mescidi hizmete ...
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 ...
Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini ...
Balıkesirli gurbetçi 1300 yıllık zeytin ağacı ile dertleşiyor
YEREL HABERLER Balıkesirli gurbetçi 1300 yıllık zeytin ağacı ile ...
Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak
Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı
YEREL HABERLER Balıkesir´de Tiyatro Festivali´ne geri sayım başladı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.