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Karesi millet kıraathanesi açıldı Karesi Belediyesi’nden dolu dolu kutlama Karesi’den Bi’dolu etkinlik

İHA

Karesi millet kıraathanesi açıldı Karesi Belediyesi’nden dolu dolu kutlama Karesi’den Bi’dolu etkinlik

Karesi Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için düzenlediği Bi’dolu Etkinlik ile Karesi Millet Kıraathanesi ve Mobil Kütüphane açılışı yapılırken, Yazar Kahraman Tazeoğlu’da gençlerle bir araya geldi.
Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bugün gerçekleştirdiği etkinlikler ile devam etti. Karesi’de Bi’dolu Etkinlik programı ilk olarak geçtiğimiz haftasonu düzenlenen 2. Karesi 19 Mayıs Gençlik haftası ELO Satranç Turnuvası ile başladı. Etkinlikler de bugün ise Karesi Belediyesi’nin Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu geçlerle bir araya gelerek, sohbet etti. Sohbette Tazeoğlu gençlerin sorularını yanıtlarken, söyleşi sonrası imza günü düzenlendi. Program sonunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Tazeoğlu’na teşekkür ederken, Balıkesir’in tarihi saat kulesinin birebir aynısı olan heykeli hediye etti.
Millet kıraaathanesi açıldı
Daha sonra Karesi Millet Kıraathanesi ve Mobil Kütüphane açılış programına geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan açılış töreninde programa katılamayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ve İsmail Ok’un telgrafları okundu. Açış konuşmasını ise Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı.
Yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Orkan, “Bizim için gençlik çok önemli. Bir de günün de çok anlam ve önemi var. Ben şimdiden gençlerimize armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel günde, güzel günde, böyle bir açılışta tertip edelim dedik. Ama biz sırf bugün değil, her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yanımızda şu an Kahraman Bey var. Az sonra da İnşallah kitap imzalama töreninde olacak. Akşamında ise Allah nasip ederse Spor Toto Tesisleri'nde Gece Yolcularının konserini dinleyeceğiz hep birlikte. Biz gençler için neler yapabiliriz diye hep bunun çabasındayız. Karesi Kent Konseyimiz var. O artık öğrencilerimizi birleştirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir yer. Yetmediği için onun yanında bir bina aldık. Orayı restorasyonuna başladık. İnşallah en kısa zamanda onu da bitirdikten sonra gençlerimize yeni bir yer daha açmış olacağız. Biz istiyoruz ki hem gençlerimiz hem çocuklarımıza da bir faydamız olsun” dedi.
Mobil kütüphane hizmete alındı
Törende Karesi Belediyesi tarafından tefrişatı yapılan mobil kütüphanenin de hizmete alındığını müjdeleyen Başkan Orkan, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan Allah razı olsun. Onun sağladığı, bize tahsis ettiği otobüsü mobil kütüphaneye çevirdik. 012 yaş çocuklarımızın burada hem internete girebilecek, hem kitap okuyacak, hem de oyun oynayacaklar. Onun da bugün inşallah açılışını da yapmış olacağız. Mobil kütüphaneyi Allah nasip ederse kırsal bölgelerde kullanmayı düşünüyoruz. Ve aynı zamanda eğer Murat Kurum Bakanımız uygun olursa, şu an 40 dönüm yeşil alan içine yaptığımız Millet Bahçesinin de açılışını en yakın zamanda gerçekleştirmiş olacağız. Allah daha nice nice böyle evlatlarımızın ders çalışabileceği, kütüphanesinden faydalanabileceği bir yerleri bizleri yapmayı, bunları kavuşturmayı nasip etsin diliyorum” diye konuştu.
“Kütüphaneler zihinlerin kirlerini temizler”
Başkan Orkan’ın ardından Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş bir konuşma yaptı. Karesi Millet Kıraathanesi’nin ilçeye değer katacağını ifade eden Kaymakam Arslanbaş, “Burası gençlerimizin, buluşarak istifade edeceği bir mekan olacaktır. Yine estetik özelliği ile fonksiyonu ve davetkar niteliği ile fark kattı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde harabe halindeki İstanbul’u yeniden imar ve inşa ederek, imparatorluğa başkent yapmıştır. Onun bugün bile halen geçerli olan, anlam katan bir sözü vardır. Fatih Sultan Mehmet Han der ki; ‘Bir şehir için üç önemli şey vardır. Birincisi kanalizasyon, ikincisi hamamlar, üçüncüsü ise kütüphaneler. Kanalizasyonlar şehirlerin kirlerini, hamamlar ise bedenlerin kirlerini, kütüphaneler ise zihinlerin kirlerini temizler”. İnşallah Millet Bahçesi ve kıraathanemiz akılların aydınlığında, zihinlerin ruhların aydınlanmasında ciddi hizmetler edecektir. Ben Dinçer başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
“Yatırımlar şehrimize yakışıyor”
Törende AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’da bir konuşma yaptı. AK Partili Belediyelerin açtıkları, parkların, bahçelerin ve kütüphanelerin önüne Millet kelimesini eklediklerini hatırlatan Başaran, “Kütüphane açıyorsak millet kütüphanesi diyoruz. Kıraathane açıyorsak millet kıraathanesi diyoruz. Ben burada Büyükşehir Belediyemizi, Karesi Belediyemizi, Millet Kıraathanemizin açılışıyla ilgili her türlü hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın. önderliğinde Türkiye çok ciddi kazanımlar elde ediyor. Şehrimiz de bu kazanımlardan nasibini alıyor. Ben yaklaşık iki buçuk yıldır il başkanıyım. Sayısız açılış gerçekleştirdik. İlçe belediyelerimizin, Büyükşehir belediyemizin. Yine merkezi iktidarımızın. Hepsinin bu şehre ziyadesiyle yakıştığını düşünüyorum. Yapanlardan, katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Dinçer Başkanım eksikleri tamamlıyor”
Açılışta son olarak ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir konuşma yaptı. 5 yıl süreyle Karesi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlayan Başkan Yılmaz, “Dinçer Başkanım ve ekibi bizim yapmayı planladığımız, eksik kalan ne varsa hepsini tek tek yapıyor. Atatürk Evi çok şey kattı ilimize. Kuvayi Milliye'ye ve Adnan Menderes bölgesine. Ziyaretçisi, öğrendikçe artıyor. Hocalar duydukça getiriyor. Burası da çok önemli bir değer katacak. Hem insanlarımızın bu olgunlaşmış çınarlarımızın altında nefes almaları, sohbet etmeleri hem burada değişik söyleşiler, insanların fırsat bulması, öğrencilerin ders çalışacağı bir yer. Küçük dokunuşlar çok anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Her ikisi de Balıkesir'e güzel sonuç doğuran yatırımlar. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet yarın bugün bir şeyin arifesi. 19 Mayıs'ın arifesi. Gençlik ve Spor Bayramı. Biz de genç olduk. Genç olmanın ne olduğunu biliyoruz. Z kuşağı diyorlar ya. Biz ona zafer kuşağı diyoruz. Balıkesir'de. İnşallah Türkiye'ye yayılır. Neden? Çünkü 2053 vizyonumuz var. 2071 hedeflerimiz var” şeklinde konuştu.
“Gençlerimize yatırım yapıyoruz”
Gençlere önem vermek gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sürdürülebilirliği ancak gençlerle yakalayabilirsiniz. Biz de basınımızla beraber sabahleyin güzel bir iş yaptık. Espor merkezimizin açılışını yaptık. Bugün pilotlar kadar İHA, SİHA kullanan böyle joysticki iyi kullanan çocuklar lazım bize. Böyle bir merkezin Türkiye'nin en büyüğünü Balıkesir'e açıyoruz. İnşallah yarın sizlerle beraber oranın da açılışını yapacağız. Bu hizmetler emin olun geleceğin üç beş senesinde Balıkesir'de yaşamanın farklı ve güzel yanlarını ortaya koyacak”
Konuşmaların ardından törene katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, AK Parti ve MHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, STK’ların temsilcileri tarafından Karesi Millet Kıraathanesi’nin kurdelesi kesildi. Tören ardından Başkan Orkan davetlilere kütüphaneyi gezdirerek bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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