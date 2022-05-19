Balıkesir’de sert rüzgar etkili oldu

Balıkesir’de etkili olan sert rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Havaların güneşli geçmesinin ardından Balıkesir İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında il merkezinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüştü. Yağmur ve fırtına öncesi ise şehir hastanesi otoparkında ise küçük çaplı sert rüzgarın oluşturduğu hortum görenleri şaşkına çevirdi, o anlar ise vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Gün içerisinde birçok ağacın rüzgara dayanamayıp devrilmesinin ardından merkezi konumda bulunan Balıkesir İl Emniyet müdürlüğü kavşağındaki ağaç ise bir aracın üzerine düştü olayda araçta maddi hasar oluştu. Balıkesir’i İzmir’e ve Bigadiç’e bağlayan yolda sert rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden kıvılcım sonrası küçük çaplı yangın çıkarken olay yerine itfaiye sevk edildi. Balıkesir Bigadiç yolunda bulunan trafik ışıkları ise sert rüzgara dayanamadı, arından ekipler kısa sürede olay yerine gelerek tamir etti. Yolda herhangi bir aksama yaşanmazken yol kontrollü geçiş sağlandı.



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