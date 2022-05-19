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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de gençler 19 Mayıs'ı yürüyüşle kutladı

İHA

Balıkesir'de gençler 19 Mayıs'ı yürüyüşle kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlaması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. Balıkesir Tren Garı’nda bir araya gelen gençler ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yaparak anıta çelenk sundu.
Sabah saatlerinde Tren Garı önünde toplanan gençler ve protokol üyeleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun da eşlik ettiği yürüyüş Atatürk Anıtı’nda son buldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tertiplenen yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ve protokol üyeleri katıldı. Tören anıta çelenk sunumuyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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