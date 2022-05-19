Balıkesir’de 19 Mayıs törenlerinde protokol tribününe çıkan köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 8 Eylül Stadı'nda kutlandı. Kutlamalar sırasında statta gösteri yapan öğrencilerin arasına giren sokak köpekleri ilginç görüntüler oluştururken, köpeklerden biri ise bununla yetinmeyip protokol tribününe çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk konmasıyla başlayan törenler 8 Eylül Stadı'nda devam etti. Burada Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Yüzbaşı Mahmut Tosun ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Daha sonra şiirler okunup gösteriler yapılırken, spor gösterileri arasında güreş de yer aldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gösteriler sırasında öğrencilerin arasında yatan iki sokak köpeği de ilginç görüntüler oluşturdu. Statta yatan köpekler Kaymakam İlyas Memiş’in talimatı ile Koruma Polisi Uğur Çelik tarafından stattan çıkarılmak istense de başarılı olunamadı. Bu arada köpeklerden biri de protokol tribününe çıktı. Gülüşmelere neden olan köpek Belediye Başkan Yardımcı Murat Yazgan tarafından tutulurken, bir zabıta tarafından uzaklaştırıldı. Törenin son bölümünde düzenlenen resmi geçit töreni sırasında bir köpek de bando takımına eşlik etti. Kaymakam İlyas Memiş ve protokol üyeleri renkli törenin ardından emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.