Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı

Balıkesir'de Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası başladı.

Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muay Thai Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Muay Thai Türkiye Şampiyonası için, BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda resmi açılış seremonisi düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde konuşan; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Karadağ ve Türkiye Mua Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız şampiyonaya katılan sporculara başarılar dilerken, ev sahibi Balıkesir Üniversitesine de teşekkür ettiler.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da açılış seremonisinde yaptığı konuşmaya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yakın dönemde Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonası ve Üniversiteler Karate Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatırken; “Balıkesir Üniversitesi olarak, güçlü bir sportif altyapıya, olimpik nitelikli spor tesislerine ve alanlarında güçlü akademik kadroya sahibiz. Ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” diyerek şampiyonaya katılan sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarı dileklerini iletti.

Şampiyona, açılış seremonisinin ardından, sporcuların müsabakaları ile devam etti. 22 Mayıs tarihinde sona erecek şampiyonada, 35 farklı üniversiteden, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 120 sporcu mücadele veriyor.

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