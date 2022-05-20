Burhaniye müzesi ilgi gördü

Burhaniye’de Müzeler günü dolayısıyla Burhaniye Belediyesi Kuvvai Milliye Kültür müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Burhaniye Belediyesine ait Kuvvai Milliye Kültür Müzesi, Uluslararası Müzeler Gününde okullar tarafından düzenlenen ziyaretlerle doldu taştı.

2 bölümden oluşan Müze de Arkeolojik ve Etnografik eserler yer alıyor. Dünyaca ünlü tanınmış simaların ve ailelerinin eserlerin de sergilendiği müze de yaklaşık olarak bin 500 eser ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor. Aziz Nesin’den Oğuz Tansel’e, Balıkesir Mebusu Cavit Emir’den, Murat Bardakçı’nın dedesi Cemal Bardakçıya ait eserlerin de bulunduğu Kuvvai Milliye Kültür Müzesi’nde yöre halkına ait yöresel eserlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Vatandaşların yanı sıra, 18 Mayıs itibariyle Burhaniye’de ki eğitim kurumlarının da düzenli olarak ziyaret edeceği müze, tüm sene boyunca Pazar günleri hariç Hafta içi 08.3017.30 Cumartesi günü ise 10.00 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek

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