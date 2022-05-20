Kepsut 125. Yıl YBO’nun Avrupa serüveni devam ediyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen’in kurduğu “Hayatın Ritmini Yakala” grubuyla ismini tüm dünyaya duyuran 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nun öğrencileri, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ programı çerçevesinde İtalya’ya gitti.

AB destekli Erasmus+ programı çerçevesinde “Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız” projesini yürüten Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, İtalya’nın Brescia şehrindeki altı günlük kursu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Okul ziyaretlerinde de bulunan öğretmenler, İtalya’nın eğitim sistemi, eğitimde yenilikçi uygulamalar, Covid19 tedbirleri ve uzaktan eğitimle ilgili bilgiler de aldılar. Öğretmenler ayrıca Venedik, Verona, Milano, Sirmione/Garda Gölü'nü ziyaret ettiler. Projenin tamamlanmasının ardından 2228 Mayıs tarihleri arasında da Hayatın Ritmini Yakala grubundan 8 öğrenci, İtalya'ya giderek işbaşı gözlem, okul ziyaretleri, konserler ve kültür gezilerine katılacak.



“İtalya’nın farklı şehirlerinde konser vereceğiz”

Balıkesir'in ismini tüm dünyaya duyuran Hayatın Ritmini Yakala grubuyla Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda ve Belçika’ya öğrencileriyle birlikte giderek konserler düzenleyen Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, “Okulumuzda ilk kez yürüttüğümüz Erasmus+ projesi ile öğrencilerimiz yedinci kez farklı bir ülke görecekler ve hem eğitim hem kültürel anlamda kendilerini geliştirecekler. Ayrıca daha önce Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi'nin önünde, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Grand Place Meydanı'nda ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam Dam Meydanı'nda verdiğimiz gibi İtalya'nın farklı şehirlerinde de konserler vereceğiz. Öğretmen hareketliliğini tamamladık ve ülkemize döndüğümüzde öğrendiklerimizi paylaşmak için toplantılar, seminerler, konferanslar düzenleyeceğiz. Ekibimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Mehmet Ali Sarı ise, "Okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. Okulumuzda dijital eğitim ve çevre konulu düzenlediğimiz yarışma ve etkinlikler sayesinde farkındalık oluşturduk. Bundan sonra yeni projeler yapmaya, yürütmeye devam edecek, projemizi yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Türkiye Ulusal Ajansı'na bu imkânı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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