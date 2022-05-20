Balıkesir’de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Balıkesir'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturmalar çerçevesinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 3 şüphelinin Balıkesir’de bulunduğunu video kayıtlarından tespit etti. Video kayıtlarından terör örgütü bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların ayrıca çatışma bölgesinde çekilmiş görüntülerinin de bulunduğu belirlendi. Bugün sabah 06.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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