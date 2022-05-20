Balıkesir Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeleri güzelleştiriyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri havaların ısınmasıyla Bandırmadaki park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bandırma'da havaların ısınmasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri sahil ve sorumluluk bölgelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çocuk parklarındaki oyun aparatlarında bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, park ve bahçeler personelleri de yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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