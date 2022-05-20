Balıkesir'de 10 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Tufan DALGIÇ/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de, 30 hırsızlık olayına karıştıkları suçlamasıyla jandarma operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10´u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı´nca Bandırma ve Gönen ilçelerinde meydana gelen 30 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Teknik ve fiziki takibin ardından `örgütlü olarak nitelikli hırsızlık´ suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, operasyonla 14 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değerli 1 milyon TL olan çalıntı malzemeler bulundu. Malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10´u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-05-20 14:27:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.