Balıkesir’de 5 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Balıkesir’in Havran ilçesinde hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun 8 kez kalbi durdu, kalbi çalıştırılmak isterken ise midesi ters döndü. Oğuzhan yaklaşık 10 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kalabak Mahallesi’nde oturan İbrahim ve Gülşen Diri çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Oğuzhan, mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, süreçte kalbi 8 kez durdu. Tedavisine Balıkesir’de devam edildi. Burada da ameliyata alındı. Ancak yoğun bakımdan çıkamadı. Oğuzhan, Kalabak Mahallesi’nde Belediye Başkanı Emin Ersoy’unda katıldığı mahalle camisinde kılınan ikindi namazı sonrası hüzünle toprağa verildi.

Oğuzhan’ın bu sene anaokuluna gideceği ve abisi Cengizhan’ın 8 yaşında olan Oğuzhan’ın 5 yaşında Hatice Asya’nın ise 4 yaşında olduğu öğrenildi.

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