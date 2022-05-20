Balıkesir´de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin, DEAŞ terör örgütü içinde, çatışma bölgelerinde 'savaşçı' konumunda silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Savcılığın yakalama kararının ardından sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koyulurken, 3 kişi de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-05-20 14:57:13



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