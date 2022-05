Balıkesir'de kaykay ve paten sevenler çok şanslı Büyükşehir'den önce e-spor şimdi de Skate Park

Do Kwon'a soruşturma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaykay ve paten meraklılarının özgürce eğlenmeleri ve spor yapmaları için söz verdiği Skate Parkı, Avlu Yaşam Merkezi’nde hizmete açtı. Başkan Yılmaz, ayrıca Atatürk Parkı ve Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ne de Skate Park yapacaklarını müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere özel hazırladığı 19 Mayıs Gençlik Festivali her gün dolu dolu geçiyor. 19 Mayıs Perşembe günü Dijital Gençlik Merkezi’ni hizmete alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cuma günü de Avlu Yaşam Merkezi’nde Skate Park’ın (Kay Kay Park) açılışını gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştirilen Skate Park’ta gençler hünerlerini sergiledi.

Başkan Yılmaz'dan müjde

Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Skate Park’ın açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gençlerin Toplu Taşıma Merkezi ve Avlu Yaşam Merkezi’ndeki sergi salonunun önünde uygun olmayan koşullarda kaykay yaptıklarını gördük. Ardından gençlerden de talep gelince Avlu’da Skate Park’ın yapımına başladık. ‘Sadece bir tane yetmez’ diyerek iki ayrı parkın yapımını da merkez ilçe belediyelerimiz üstlenirken Büyükşehir olarak iki tane daha yapmaya karar verdik. Şimdi Avlu Skate Parkı’mızın yanı sıra hem Atatürk Parkı’nın içerisine hem de Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ne birer Skate Park daha yaptığımızın müjdesini buradan veriyorum” dedi.

“Balıkesir Başkan Yılmaz ile çok şanslı

Açılışa katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 19 Mayıs Gençlik Festivalinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin her günü gençlere dolu dolu yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi. Gençlerle yarışabilmek için gençlerin enerjilerine sahip olunması gerektiğini söyleyen Milletvekili Yavuz Subaşı, “Balıkesir bu yüzden çok şanslı çünkü genç bir belediye başkanı var. Başkanımız Yücel Yılmaz, gençlere yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü” dedi.

Kaykay ve paten meraklılarının özgürce eğlenmeleri ve spor yapmaları için her detayın düşünüldüğü, çeşitli eğlence rampa ve engellerin bulunduğu Skate Park, Avlu Yaşam Merkezi’nde, 1944 metrekare alan üzerine inşa edildi. Ekiplerin yoğun mesaisiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na açılışı yetiştirilen parkta; gençlerin gösterilerini yaparken rahatlıkla kayabilmeleri ve enerjilerini yüksek tutabilmeleri için bluetoothlu bağlantı ile ücretsiz wifi sistemleri hazır hale getirildi.

