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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıncı Toyu Atlı Okçuluk yarışmasının ilk günü tamamlandı

İHA

Akıncı Toyu Atlı Okçuluk yarışmasının ilk günü tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışmasının ilk günü tamamlandı.
Dünya Etnospor Konfedarasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri Balıkesir Akıcılar Atlı Spor Okçuluk Spor Kulübü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile organize edilen Sındırgı "Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması" yapımı tamamlanan Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde gerçekleştirildi.
Kale parkuru atışlarıyla başlayan yarışmaların ilk gününde, 34 ülkeden 84 sporcu yay gerip ok attı. Yarışmaların yanı sıra oba çadırlarında ve açık alanlarda çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi. Yabancı yarışmacılar ve izlemeye gelen vatandaşlar birlikte dans etti, eğlendi. Etkinliklere katılan vatandaşlar yöresel kıyafetli sporcularla fotoğraf çektirdi.
Yağcıbedir Mehter Takımı gösterileri, Sındırgı güreş kulübü gösterileri ile süslenen etkinlikte Gördesli Makbule Efe kitabının yazarı İlknur Bektaş otağ çadırında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.
Amerika, Almanya, Avusturya, İsveç, Bulgaristan, Endenozya, Ürdün, Suriye, Kanada, Pakistan, Malezya, Tayland, Güney Afrika, İsviçre, İran, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Tayvan, Romanya, Finlandiya, Yunanistan, Moğalistan, Moldavya, Katar, Kuveyt, Umman, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan'dan katılan yarışmacılarla bir araya gelen Türk vatandaşlar arasında adeta kültür köprüsü kuruldu.
Sındırgı’da devam eden yarışmalara Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, İsmail OK, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmalar ilk günden yoğun ilgi gördü.
Yarışmaya Moğalistan’dan katılan Boldbaatar Mongolia “Moğolistanlıyım. Türkiye’ye ilk defa geliyorum. Şehir çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel dağlar, buradaki tüm insanlar çok kibar. Bu atlı okçuluk yarışması gerçekten güzel bir şekilde organize edilmiş. Gerçekten beni mutlu etti. Şehir gerçekten güzel, insanları çok nazik, arkadaş canlısı. “ dedi.
Japonya’dan gelen Hiroko Sakamoto ise “Japonya’dan bu atlı okçuluk müsabakasında yarışmak için geldim. Bu Türkiye’ye ilk gelişim. Dün Şehirde kortej geçiş töreni yapma şansı bulduk. Bütün halk bizi sıcak bir şekilde selamladı. Gerçekten bunun için minnettarım. Gerçekten şunu hissettim insanlar bizi iyi bir şekilde karşıladı. Sadece Japon olduğum için veya başka bir sebepten değil bizi gerçekten iyi bir şekilde karşıladılar. Yarışmada kendim için en iyi skoru elde etmeyi diliyorum. Düşüncelerim bunlar ve güvenli bir şekilde yarışmayı tamamlamayı ve başarılı olmayı istiyorum. “ şeklinde konuştu.
ABD’den gelen Bonnie Romero “ABD’den geldim. Nevada eyaletinde yaşıyorum. Türkiye’de bulunmaktan ve yarışıyor olmaktan ve burada muhteşem insanlarla tanıştığım için heyecan duyuyorum“ sözleri ile düşüncelerini dile getirirken Amanda Olsen “Amerika’nın Oregon eyaletinden geliyorum. Bu Türkiye’ye ilk gelişim. Amerika’yı temsil etmekten ve burada yarışıyor olmaktan ve yeni kültürler öğrenmekten dolayı heyecan duyuyorum.” Dedi.
İlk Uluslararası yarışmasına katıldığını belirten Kırgızistan uyruklu Aida Akmotova “Kırgızistan’dan geliyorum. Bu benim ilk uluslararası yarışmam. Organizasyon, atlar ve atmosfer güzel beğendim. Aslında Türkiye’ye ilk gelişim değil. Daha önce çok sefer geldim. Daha önceki gelişlerim yarışma için değildi gösteri içindi. “ dedi.
Turnuvanın çok iyi olduğunu belirten Aldo Nugraha “Bence bu turnuva gerçekten çok iyi. Birçok ülkeden çok fazla insan var burada. Arka plan ve turnuva stili çok güzel. Bu etkinlik için minnettarım” dedi.
Katerina Cozmie ise “Bu benim Türkiye’ye 7. Kez gelişim. Ve Balıkesir’de yarışma için daha önce birkaç kez bulunmuştum. Bu yarışmada Kılıçbey adındaki ata biniyorum. Her şey çok güzel ve iyi eğleniyoruz. Ve bu benim kocam. Mihai Cozmie. Romanya’yı temsil ediyorum ama Finlandiya’da yaşıyorum. Şu an sağ yanımda gördüğünüz Finli kadınla evliyim. Türkiye’de birkaç defa bulundum. Bu mükemmel bir etkinlik. Belki de dünyadaki en büyük etkinliklerden birisi bu.”dedi.
Sındırgı ‘da muhteşem bir eseri Uluslararası bir yarışma ile açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı da muhteşem bir eseri açmanın keyfini huzurunu gururunu yaşıyoruz. Sındırgı da Türkiye de çokta olmayan Geleneksel Türk Sporları Merkezi bugün saat 16 itibariyle faaliyete geçiyor. Ve muhteşem bir etkinlikle aslında taçlanıyor. Uluslararası düzeyde 35 tane ülkenin katılımıyla 100 tane sporcunun burada yarışmasıyla beraber olacak olan bir atlı okçuluk yarışı yapılıyor burada. Amerika’dan Umman’a Umman’dan Tayvan’a kadar farklı ülkelerden 35 ülkeden kişi burada var. Hakikaten renkli görüntüleriyle, yaklaşımlarıyla, atlarıyla, ahenkli duruşlarıyla Sındırgı’da muhteşem bir arena var ortam var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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