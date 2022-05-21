İlkokulun koridoru sanat sokağı oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunun koridoru sanat sokağına dönüştürüldü.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın BİGEP çerçevesinde başlattığı proje ile Bandırma Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından okulun koridoru birbirinden güzel resimler yapılarak sanat sokağına dönüştürüldü. Sanat sokağı projesi hakkında bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Eser Şimşek, "Bu proje öncelikle BİGEP çerçevesinde Valimiz Hasan Şıldak'ın başlattığı bir sanat sokağı projesidir. Amacımız çocuklarımızın sanat ile iç içe bir eğitim ortamında yetişmesini ve büyümesini sağlamaktı. Öncelikle bir iki resim yaparak başladık. Ama o kadar bulaşıcı bir şey ki resim yapmak, zamanla herkes eline fırçayı almaya başladı, bomboş duvarların rengârenklerini ve canlılığını gördükçe bu heyecan hepimizi sardı. Bir çok öğretmen arkadaşımız ve öğrencilerimiz el attı bu işe ve böylece sanat sokağını oluşturduk. Ünlü ressamların eserlerine yer verdik, daha sonra özgün çalışmalar yaptık. Bunu yaparken Müdürümüz Batuhan Bey ve Müdür Yardımcımız Ersin bey den çok destek gördük kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere böyle bir imkan tanıdığı için Valimiz Hasan Şıldak beye çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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