Altıeylül Belediyesi anne adaylarının yanında

Altıeylül Belediyesi, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle Altıeylül İlçesi’nde ikamet eden anne adayları için “Sağlıklı Gebe Sağlıklı Gelecek” projesini başlatarak anne adaylarının yanında olduğunu duyurdu.

Anne adayları evlerinde ziyaret edilecek

Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü arasından imzalanan protokole göre Altıeylül’de hamile olan ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ya da talepte bulunan vatandaşların bilgileri Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek işleme alınacak. Sonrasında ise Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce hamile olan anne adayları evlerinde ziyaret edilip ihtiyaçları belirlenerek Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne iletilecek. Gerçekleşecek değerlendirmenin ardından ise Altıeylül Belediyesi tarafından bebek bekleyen ihtiyaç sahibi ailelere ALKART verilerek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için destek olunacak.

Başkan Avcı anne adaylarının yanında

Sağlıklı Gebe Sağlıklı Gelecek Projesi ile Altıeylül’de ikamet eden ve bebek bekleyen ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Öncelikle şunu söylemeliyim ki bizler gerçek ihtiyaç sahiplerini özenle seçerek yaptığımız sosyal yardımların doğru adreslere ulaştığından emin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol ile de Altıeylül’ümüzde yaşayan anne adaylarının yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü dünyaya gelecek çocuklarımız bizlere Allah’ın birer emanetidir. Bizler de Allah’ın izniyle başta çocuklarımız olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm annelerin yanında olacağız inşallah. 1+1 şeklinde toplamda 2 yıl boyunca sürecek bu projemiz ile dünyaya gözlerini açacak evlatlarımızın ellerinden tutacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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