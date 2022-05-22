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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de bisiklet yarışlarının ikinci gününde ödül töreni yapıldı

İHA

Balıkesir’de bisiklet yarışlarının ikinci gününde ödül töreni yapıldı

Burhaniye ilçesin de, Okullar Arası Bisiklet Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliğinin ikinci gününde ödül töreni yapıldı. Yarışmanın genç erkekler B ve genç kadınlar B kategorileri ile yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde dereceye girenler belli olurken törenle ödülleri veridi.
Yarışmanın ikinci gününde Ören etabında düzenlenen yarışlarda büyük heyecan yaşanırken, 40 ilden gelen yaklaşık 500 sporcu kıyasıya yarıştı. Yarışma sırasında polis önlem alırken, bazı kazalarda yaşandı. Kazalarda yaralanan sporcular ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine gönderildi. Ören Meydanında düzenlenen törende ise Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan yardımcısı Tamer Midilli ve İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş dereceye giren sporcuların madalya ve kupalarını verdi. Sporculardan Emine Irmak Sezer, “Ben yıldız kızlar kategorisinde birinci oldum. Gelibolu’dan geldim. 14 yaşındayım.” dedi. Çağatay Uçar da;”Genç B kategorisinde birinci oldum. Balıkesir’e ilk defa geldim. Heyecanlıydım” dedi. Miraç Haşim Aslan ise, ”Antalya’ dan geldim. Takım olarak zamana karşı olan yarışta Balıkesir Burhaniye’deki yarışta takım olarak birinciliğimiz var. Burhaniye’yi çok sevdim” dedi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan da ”Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Okul Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Bisiklet Yarışmaları gençler ve yıldızlar kategorisinin ikinci gününde, bu gün genç erkekler B kategorisinde ve genç kadınlar B kategorisinde, ayrıca yıldız erkekler, yıldız kızlar kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Yarışmalarımız sabah 9.30 dan akşam 18.00 saatleri arasında yoğun katılım ile gerçekleştirildi, Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımızın ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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