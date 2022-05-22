Teferic Şenliklerine Anadolu’nun türküleri yankılandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Teferic Şenlikleri’nde Anadolu’nun dört bir yöresine ait türküler yankılandı.

Ayvalık’ta Boşnak kökenli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Küçükköy Mahallesi’nin tarihi meydanında Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu tarafından verilen konser, şenliklere katılanların yoğun ilgisini çekti.

Anadolu’nun dört bir yöresine ait türkülerin seslendirildiği konserde; dernek başkanı Nezihe Baltacı, Selahattin Ayan, Sevgi Keleş ve Seçil Argun’un solo olarak sergiledikleri başarılı performans yoğun alkışlarla karşılık buldu.

Sunuculuğunu Ece Taşbek’in üstlendiği, Şef Selami Seler’in öncülüğünde; Rumeli türkülerinin de seslendirildiği yaklaşık iki saat süren konser, İzmir Marşı ile sona erdi.

İki küçük bağlama sanatçısının da sempati topladığı konser sonrasında muhabirimize açıklamalarda bulunan AyvalıkKüçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, pandemi nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra Boşnak geleneğine göre baharın müjdecisi anlamını taşıyan Teferic Şenlikleri programında yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

2011 yılında faaliyete geçtikleri ilk günden bu yana Türk Halk Müziğini vatandaşlara sevdirebilmek adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Başkan Baltacı, “Bu amaçla her fırsatta düzenlediğimiz ücretsiz konserlerimizi, çoğu zaman türkü dostlarının ayaklarına kadar getirebilmek gibi de bir misyonu üstlendik. Bu yüzden de Havran, Burhaniye, Edremit ve Gömeç’te meydanlarda organize ettiğimiz konserlerde yüzlerce vatandaşımıza Anadolu’muzun her yöresinden türküleri seslendirdik. Bugün burada da bu güzel şenliklere katılan yüzlerce insanımıza konser vererek, çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Bize bu imkanı veren Ayvalık Belediyesi’ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Böylelikle balkan ülkelerinin en sevilen türkülerini de halkımızla buluşturduk. Çok mutluyuz. Bu duygularla başta konseri veren koro üyelerimizle, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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