Sındırgı gelincik tarlaları ile kırmızıya büründü Sındırgı’daki gelincik tarlaları doğa severleri bekliyor

Sındırgı'nın hemen her noktasında özellikle nadasa bırakılan buğday ve arpa tarlalarında açan gelincik çiçekleri, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Doğasıyla ve kırsal mahallerindeki doğal yaşamıyla dikkatleri çeken Sındırgı ilçesinde yol kenarlarında bulunan buğday tarlalarında açan gelincikler adeta tarlaları kırmızıya boyadı. MayısHaziran aylarında açan gelincikler doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Sındırgı bölgesinde biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgileri derleyen Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, “Gelincik çiçeğinin Anadolu halkı arasında geleneksel olarak tıbbi kullanımı yaygındır. Bunun için çiçekler önce güneşte kurutulur. Daha sonra zeytinyağı ile karıştırılarak elde edilen bu sıvı; öksürük, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Gelincik çiçeğinin sakinleştirici, uyku düzenleyici ve dinlendirici etkisi nedeniyle çiçekleri tıp alanında bazı ilaçlarda yatıştırıcı madde olarak kullanılmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

Bununla birlikte gelinciğin şifa amaçlı kullanımının yanında gıda olarak kullanımı da yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir ve çevresinde de gelinciğin taze yaprakları zeytin yağında kavurularak sevilerek yenilir dedi.

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