Burhaniye'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Burhaniye ilçesinde, meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2543. sokakta Erhan Ş. yönetimindeki 44 KP 697 plakalı otomobil, Denetko kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kaza sırasında Ayşegül Ş. araçtan savrulurken, sürücü Erhan Ş. ile araçta bulunan Gamze Ş. ve Okan Ş. araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan Erhan Ş. ve Okan Ş. Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Gamze Ş. ve Ayşegül Ş. de Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Okan Ş.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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