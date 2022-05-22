Burhaniye’de BİGEP değerlendirme toplantısı

Burhaniye’de, Balıkesir Valiliği öncülüğünde eğitimde başarıyı artırmak için başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda İlçe BİGEP Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni , Şube Müdürü Okan Günal, BİGEP İlçe Yürütme kurulu üyeleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçe de BİGEP Projesi dahilinde yapılan çalışmalar, sınavlara yönelik hazırlıklar ve bu çalışmalar dahilinde yapılması gereken çalışmalar ve önümüzdeki yıl BİGEP Projesi ile ilgili yapılacak faaliyetler görüşüldü. Ayrıca okulların ihtiyaçları, okul müdürlerinin sorun ve talepleri değerlendirildi. Kaymakam İlyas Memiş, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

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