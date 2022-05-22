Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Tarım Meslek Lisesi uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.



Tarımsal üretimin birçok çeşidinin yapılmaya başlandığı Tarım Meslek Lisesi bölge tarım ve hayvancılığına değer katmaya devam ediyor. Özellikle Savaştepe'de ki üretim desenin artmasına, kullanılan tarım tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesine katkı sağlayan Tarım Meslek Lisesi geleceğin tarımını tasarlama yolunda büyük görev üstleniyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Tarım Meslek Lisesinin uygulama alanlarında yetiştirilen ürünlerin gelişimi ile ilgili süreçleri de yerinde inceleyerek teknik konularda yol gösterici bilgiler verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanarak uygulama süreci devam eden projelerinde görüşüldüğü ziyarette özellikle damlama sulama yöntemi ile çeltik yetiştiriciliği, polar oranı yüksek şeker pancarı üretimi gibi konular da değerlendirildi.

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